🎥 Wout Faes zweert dat het zo is: deze factor kan Rode Duivels naar een topresultaat stuwen op het EK

Ondanks die misstap aan het begin van het EK kunnen de Rode Duivels nog altijd een topresultaat behalen op dit toernooi. Als ze zich kunnen plaatsen voor de achtste finales, is alles weer mogelijk.

De teneur rond de nationale ploeg is dat de sfeer in de spelersgroep alvast stukken beter is dan op de vorige toernooien. Al helemaal in vergelijking met het WK in Qatar, waar de sfeer zo gespannen was dat vooraf al getwijfeld kon worden of België de groepsfase wel zou overleven. Uiteindelijk gebeurde dat dan ook niet.

De Rode Duivels waren er toen mentaal niet klaar voor. Ondanks bepaalde werkpunten lijkt dat nu wel het geval. "Ik denk echt dat we een hechte groep zijn", onderstreept verdediger Wout Faes in een filmpje op de sociale mediapagina Belgian Red Devils. "Ook al zijn er Franstaligen en Nederlandstaligen, dat maakt niet uit."

Unity makes strength. šŸ¤ pic.twitter.com/pWigwY7eoa — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 25, 2024

Er is dus geen sprake van kliekjesvorming. "Iedereen spreekt met mekaar, dat merk je echt wel. Terwijl er vroeger misschien meer een kloof was tussen de jonge gasten en de oudere garde, om het zo te zeggen." In een ploeg met verschillende type personen kan dat wel eens ontstaan. "Ik denk dat iedereen nu wel met elkaar overeenkomt."

Het kan alleen maar positief zijn en dat uit zich ook in de manier waarop de Rode Duivels zich herpakt hebben na de nederlaag tegen Slovakije. De prestatie tegen Roemenië vraagt nu om bevestiging tegen de Oekraïners. Als België ver geraakt, zal de goede sfeer in de groep zeker genoemd worden als één van de redenen.