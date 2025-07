Stevige deal: OH Leuven plukt jongeling weg bij ... RSC Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De 19-jarige Aboubacar Conte heeft een contract tot 2027 getekend bij OH Leuven. Hij komt over van RSC Anderlecht en zal voorlopig aansluiten bij de U23 van de Leuvense ploeg.

OH Leuven is zich volop aan het versterken. Voor de A-kern, maar ook voor de beloften - met kans op doorbreken bij de A-ploeg dan natuurlijk ook meteen.

Van Anderlecht naar Leuven

In die optiek hebben ze nu ook Aboubacar Conte weten aan te werven, die de komende twee seizoenen het mooie weer mag maken aan Den Dreef in Leuven.

"Aboubacar Conte is een aanvallende middenvelder die overkomt van RSC Anderlecht. Hij tekent een contract tot 2027 bij de club. Conte genoot zijn jeugdopleiding bij RSCA, maar vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Lierse SK, in de Challenger Pro League. Conte is ook Belgisch jeugdinternational."

Technisch begaafde speler

Academy Manager Hans Somers is tevreden met de aanvallende versterking op de webstek van OH Leuven: “Aboubacar is een technisch begaafde speler die een wedstrijd met één actie kan beslissen."

"Dat hij talent heeft staat buiten kijf, maar hij krijgt hier nu bij Leuven de kans om zich ook verder te ontwikkelen als speler", klinkt het. Ook wij willen Conte alvast veel succes wensen in zijn nieuwe uitdaging.