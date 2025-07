Rode Duivels zetten tour door België verder en spelen binnenkort op Sclessin

De Rode Duivels zetten hun tour door België verder. Ze zullen Liechtenstein in november verwelkomen in Luik.

Het is officieel, de Rode Duivels zullen op 18 november om 20.45 uur op Sclessin spelen. De Belgische voetbalbond heeft het nieuws maandag bekendgemaakt.

Willy Demeyer, burgemeester van Luik, had in maart geweigerd om deze wedstrijd te laten plaatsvinden volgens Sudinfo. Nu werd er wel een akkoord gevonden, wat de Luikse fans ongetwijfeld gelukkig zal maken.

De Belgische spelers zullen hun tour door het land voortzetten. Na Genk in maart, Anderlecht in september en Gent in oktober, zal het nu de beurt zijn aan Luik.

Het duel tussen België en Liechtenstein zal de laatste zijn in de kwalificatiefase voor het WK. De volgende twee wedstrijden van de Rode Duivels zullen in september plaatsvinden.

Eerst is er een wedstrijd in Liechtenstein op 4 september, gevolgd door de ontvangst van Kazachstan in het Lotto Park op 7 september. Twee matchen waarin de Duivels punten moeten pakken.