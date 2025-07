Grondige analyse dringt zich op: "Vier spelers vergaten dat"

David Hubert begon met veel goede moed aan het seizoen in de Jupiler Pro League. Het leek ook meteen op weg naar een stuntje in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Charleroi, maar in het slot werd het toch nog een gelijkspel.

"We kunnen elke ploeg in België aan", was David Hubert vooraf in zijn voorbeschouwingen ambitieus gebleken. Tegen Charleroi lieten ze alvast zien dat ze op voetballend gebied niet onder moeten doen.

Pijnlijk puntenverlies

De Leuvenaars waren ook op weg naar een knappe overwinning, maar in het slot van de wedstrijd liep het alsnog volledig verkeerd. Het 2-2 gelijkspel kwam dan ook bijzonder hard aan.

“Als je zo laat nog leidt, mag je die punten niet verliezen. Dat doet pijn, ja. Het is een collectieve teleurstelling”, klonk het achteraf bij Hubert tegen Sporza.

Weggegeven op stilstaande fases

“We geven het weg op twee stilstaande fases. In die laatste vier minuten verdedigen we gewoon niet goed genoeg. Vier spelers vergeten deel te nemen aan de tweede fase. Dat zijn details, maar net die beslissen vaak een wedstrijd.”

Hubert zag zijn team het lange tijd Charleroi heel moeilijk maken. "Nu moeten we leren om dat negentig minuten vol te houden. We zullen dit grondig analyseren." De club van David Hubert gaat op bezoek bij Union en nadien zakken ze af naar de Bosuil. Op de vierde speeldag ontvangt OH Leuven Genk: pittig.