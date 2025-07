Ex-spits Antwerp, Kortrijk en Deinze op test in de Challenger Pro League

Na een zwaar blessurejaar probeert Michaël Lallemand zijn carrière nieuw leven in te blazen. De 32-jarige aanvaller, die afgelopen seizoen volledig in revalidatie doorbracht, wordt momenteel getest door RFC Seraing. Coach Kevin Caprasse toont zich gecharmeerd door het profiel van de ervaren spits.

Lallemand liep vorig seizoen een dubbele breuk op aan het scheen- en kuitbeen, net boven de enkel. Hij moest geopereerd worden en kwam nadien niet meer in actie voor zijn club Dender, waar hij nog een jaar onder contract lag. Zijn revalidatie nam het volledige seizoen 2023-2024 in beslag.

De voormalige jeugdspeler van Standard trok in het verleden onder meer langs Kortrijk, Eupen, Antwerp en Deinze. In 2021 kwam hij transfervrij over van RFC Luik naar Dender, met de ambitie om zich te tonen op het hoogste niveau. Tot een echte doorbraak in de Jupiler Pro League kwam het echter nooit.

Nu Lallemand zonder club zit, staat hij vrij om zich waar dan ook te engageren. De Challenger Pro League, waar hij al bijna 200 wedstrijden op de teller heeft, lijkt de meest logische piste voor een comeback. Bij RFC Seraing zou hij een kans krijgen om zich opnieuw in de kijker te spelen.

Volgens bronnen binnen de Rossel-groep speelde Lallemand afgelopen zondag al mee in een besloten oefenwedstrijd van Seraing tegen een Griekse tegenstander. De technische staf volgt hem sindsdien op de voet, al lijkt een definitieve overeenkomst nog niet in kannen en kruiken.

Financieel ligt het dossier gevoelig. Lallemand zou niet van plan zijn veel toegevingen te doen op het vlak van loon, terwijl Seraing eerder krap bij kas zit. Toch blijft een akkoord mogelijk. Mocht hij tekenen, dan zou hij zijn eerste officiële wedstrijd kunnen spelen sinds 19 april 2023.