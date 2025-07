De toekomstige sterkhouders van het seizoen? Deze nieuwkomers hebben al indruk gemaakt bij de hervatting

De eerste speeldag van de Pro League was al dit weekend! Hoewel we ons nog maar in het midden van de transferperiode bevinden, hebben enkele nieuwkomers al hun visitekaartje afgegeven.

Tot nu toe is de transfermarkt in de Pro League nogal onevenwichtig geweest. Sommige teams hadden veel versterkingen nodig en hebben al verschillende nieuwe gezichten verwelkomd, terwijl andere meer tijd nodig hebben dan verwacht en hun trainer op het randje van een zenuwinzinking achterlaten (laten we hierbij Ivan Leko groeten). Enkele eliteclubs kunnen echter wel wat meer stabiliteit tonen... voor nu.

Zo is er aan de kant van Genk, Charleroi, Westerlo en Union nog geen enkele nieuwe speler aan het seizoen begonnen (zelfs in het geval van Charleroi is dit te wijten aan het feit dat ze Jakob Romsaas wilden laten rusten met het oog op de Europa Cup). Bij Standard daarentegen was er veel bedrijvigheid met maar liefst vijf transfers, de helft van het team, die aan de aftrap stonden tegen RAAL. Het was een mooie gelegenheid om deze nieuwkomers te bekijken die indruk maakten in hun eerste officiële wedstrijd.

De beste deals van de zomer?

Josué Homawoo: Met vijf nieuwkomers staan de Rouches vooraan. Laten we beginnen met Homawoo, die al veel persoonlijkheid heeft laten zien. De nieuwe centrale verdediger uit de Roemeense competitie is niet gekomen om poëzie te bedrijven, hij ruimt op wanneer dat nodig is.

Thomas Henry: Onmiddellijke impact, dat is ook wat past bij de eerste wedstrijd van Thomas Henry. Ondanks aanvankelijke twijfels over zijn fysieke gesteldheid, opende de voormalige spits van OHL de score al na vijf minuten en toonde zich zeer waardevol met zijn assists en spel met de rug naar het doel gedurende de hele wedstrijd.

Tobias Mohr: Toen Marc Wilmots hem belde, dacht de Duitse vleugelspeler dat het was om informatie te vragen over een andere speler. En toch, gezien zijn eerste optreden, lijkt de 29-jarige Duitser een goede aanwinst te zijn. Hij speelt bescheiden op de linkerflank, versnelt wanneer dat nodig is, maar speelt ook in het juiste tempo om de bal in het team te houden.

Enric Llansana: Bij Anderlecht ligt de grootste tevredenheid bij de nieuwkomers in het middenveld. Tijdens zijn debuut in het Lotto Park speelde Llansana al als een baas. Scherp, nauwkeurig, nooit aarzelend om een tackle of fout te maken wanneer dat nodig was, met zijn ogen gericht op de voorhoede zodra hij de kans kreeg, heeft de Nederlander Nathan De Cat perfect ondersteund. Het prototype van de speler die je liever in je team hebt dan als tegenstander. En een dynamiek die de vergelijking pijnlijk maakt voor Leander Dendoncker.

Nathan Saliba: Hij mocht dan maar 20 minuten meespelen, toen Anderlecht al de leiding had genomen. Maar scoren bij zijn debuut in Europa terwijl hij op 29 juni nog op het veld stond met het Canadese nationale team zegt veel over zijn integratie. Het doet ons ook denken aan die goal uit een corner van Vincent Kompany tegen Brazilië, met zijn kruisende loop naar de eerste paal.

Raul Florucz: Union stelde misschien geen zomerse transfer op in de basisopstelling, maar hield een troef achter de hand op de bank. Tijdens zijn invalbeurt in de tweede helft liet de Oostenrijkse international snel zien wat hij in huis had tegen Antwerp. Na de gelijkmaker was de 24-jarige aanvaller dicht bij het kantelen van de wedstrijd, maar de Antwerp-verdediging voorkwam zijn schot op het nippertje. Zijn linkerbeen kan de komende maanden wel eens voor veel schade zorgen. We wachten even alvorens hem in de categorie van Undav, Boniface, Amoura, David of Ivanovic te plaatsen, maar Florucz lijkt in ieder geval een veelbelovende revelatie te zijn.

Tot slot moeten we ook spelers noemen die deze zomer van club zijn veranderd en die de Pro League al op hun duimpje kennen. Spelers als Marco Ilaimaharitra, Daam Foulon of Thibo Somers hebben ingezet op bescheidenheid (met toch een benutte strafschop voor de eerste genoemde), maar hebben al fier diensten bewezen door hun onmiddellijke integratie.