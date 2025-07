De kassa gaat serieus rinkelen bij Union... Tussenkomst Portugese legende trok transfer over de streep

De transfer van Franjo Ivanovic naar Benfica lijkt slechts een kwestie van tijd. In Kroatië zijn verschillende media er zo goed als zeker van dat de spits van Union Saint-Gilloise op weg is naar de Portugese topclub. Enkel enkele details scheiden de deal nog van een officiële aankondiging.

Volgens bronnen in Portugal en Kroatië speelde Benfica-voorzitter Rui Costa een cruciale rol in het overtuigen van Ivanovic. De clublegende zou de Kroatische aanvaller persoonlijk opgebeld hebben om hem te overtuigen van het sportieve project en de ontwikkelingskansen bij de club uit Lissabon.

Opvallend is dat Benfica er met minder financiële slagkracht toch in lijkt te slagen om de spits binnen te halen. Clubs uit Engeland en Duitsland, waaronder Eintracht Frankfurt, wilden naar verluidt meer betalen voor Ivanovic. Toch gaf de speler zelf de voorkeur aan Benfica, wat de persoonlijke aanpak van Costa des te belangrijker maakt.

Bij Union is men intussen voorbereid op het vertrek van de 21-jarige aanvaller. Afgelopen vrijdag tegen Antwerp zat Ivanovic al niet meer in de selectie, een duidelijk signaal dat een vertrek nakend is. De club zelf heeft voorlopig nog geen officiële communicatie gegeven over de situatie.

Ivanovic, die vorig jaar overkwam van NK Osijek, liet zich bij Union opmerken met zijn snelheid, diepgang en neus voor goals. Hij maakte indruk in de Belgische competitie en werd gezien als een van de meest veelbelovende talenten op de Belgische velden.

Met zijn transfer naar Benfica zet Ivanovic opnieuw een stap hogerop in zijn carrière. Voor Union betekent het mogelijk een recordverkoop, voor Benfica een nieuwe investering in jong talent. De officiële bevestiging lijkt slechts een kwestie van dagen — of zelfs uren.