Antwerp-trainer Stef Wils spreekt heldere taal over het ultieme potentieel en de enorme volwassenheid van Senne Lammens

Stef Wils mag Senne Lammens dankbaar zijn voor het punt bij zijn debuut als trainer van Antwerp. De prestatie van vrijdagavond is voor Wils een nieuw bewijs waarom Lammens in de toekomst heel hoog mag mikken.

Er is vooral veel belangstelling in Senne Lammens vanuit Engeland. Dat mag misschien ook niet verbazen, als je ziet welke stijl doelman Lammens hanteert. Stef Wils werkt elke dag met hem samen en kan dus het best inschatten of zijn sluitstuk klaar is om een mooie transfer te maken. Daar bestaat volgens Wils niet de allerminste twijfel over.

Wils is er rotsvast van overtuigd dat de mogelijkheden van de 23-jarige Lammens enorm ver reiken. "Senne heeft het afgelopen jaar en ook nu weer bewezen waarom hij klaar is om een stap hogerop te zetten", is Wils van mening. Wils ziet een breed pallet aan capaciteiten die maken dat Lammens aantrekkelijk is voor buitenlandse clubs.

Lammens sterk op hoge ballen

Wils overloopt die kwaliteiten één voor één met veel plezier. "Senne is een moderne keeper", zet de jonge trainer zijn lofzang aan. "Hij is nog jong, hij heeft doorgroeimogelijkheden. Hij geeft vertrouwen aan een verdediging. Als er hoge ballen komen, is het een pluspunt dat Senne daar altijd is. Dat geeft een zekere rust aan de centrale verdedigers."

Dit alles brengt Stef Wils tot de finale conclusie over zijn keeper. "Hij heeft alles om het te maken, in eender welke competitie." Ook in één van de allersterkste competities ter wereld dus. Wils prijst ook de volwassenheid van een toch nog altijd behoorlijk jonge kerel. "Ik vind dat hij met dit alles heel sereen en rustig omgaat."

Antwerp-doelman laat zich niet gek maken

Zijn persoonlijkheid helpt hier misschien ook wel bij. "Hij is van nature al een rustige jongen. Ik denk niet dat je hem snel gek kan krijgen." Dat is zeker een troef, want zo kan Lammens zich blijven focussen op de matchen bij Antwerp en is het aan zijn zaakwaarnemer om een akkoord uit de bus te laten komen.