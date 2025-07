Enthousiasme over 3D-buitenspellijn, maar ook een interessante vraag: "Wat met de lijnrechters?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny is positief over de nieuwe 3D-buitenspelmuur die voor het eerst werd toegepast tijdens La Louvière - Standard.

“Met het blote oog zag je het niet, maar de 3D-animatie toonde duidelijk dat het doelpunt terecht werd afgekeurd", zegt hij in HBvL. Volgens Gumienny is dit een grote stap vooruit ten opzichte van het vorige systeem met de klassieke buitenspellijnen. “Die streepkes op het scherm zorgden soms voor vreemde beslissingen. Deze technologie biedt veel meer duidelijkheid.”

Toch ziet hij ook een mogelijk nadeel op lange termijn. “Als dit systeem standaard wordt, nemen we een van de belangrijkste taken van de lijnrechters weg", merkt hij op. “Buitenspel beoordelen was altijd hun hoofdtaak.”

Tegelijk erkent Gumienny dat lijnrechters nog steeds waardevol zijn. “Ze blijven een extra paar ogen voor de scheidsrechter", zegt hij. “Maar ook daarvoor hebben we tegenwoordig de VAR.”

Dat lijnrechters snel uit het voetbal zouden verdwijnen, verwacht hij niet. “De technologie is voorlopig veel te duur om overal toe te passen. Dit zal beperkt blijven tot het profvoetbal.”

Bovendien, besluit Gumienny, maakt de traditie het moeilijk om de rol van lijnrechter zomaar weg te denken. “Ze zijn al decennialang een vast onderdeel van het spel.”