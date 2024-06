Done deal: KV Kortrijk verrast en haalt nu ook Spaans jeugdinternational op uit Bundesliga

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is KV Kortrijk menens richting het nieuwe seizoen. De Kerels willen er staan en een nieuw lastig seizoen vol degradatievoetbal proberen te vermijden. Het deed al flink wat transfers en blijft de ingeslagen weg verderzetten.

KV Kortrijk heeft al flink wat transfers weten te realiseren en nu hebben ze met Nacho Ferri een nieuwe topspeler weten aan te trekken. Hij is de laatste nieuwe aanwinst en dat werd ook bevestigd op de sociale media.

De 19-jarige aanvaller wordt gehuurd van Eintracht Frankfurt en er is in de huurdeal ook een (dure) aankoopoptie vervat. Bij de Duitse club ligt hij nog tot juni 2026 onder contract, volgend jaar speelt hij dus in België.

De 19-jarige Nacho Ferri kon in acht invalbeurten één doelpunt maken in de Bundesliga, maar gaat in het seizoen 2024-2025 dus voor meer speelkansen. Die zal hij bij KV Kortrijk meer dan waarschijnlijk ook kunnen maken.

Spaans jeugdinternational

Ferri zit al sinds 2021 bij Frankfurt. Toen kwam hij over van het Spaanse Alzira. Ondertussen is de jongeling ook al jeugdinternational van Spanje geweest, bij Frankfurt speelde hij dan weer vooral bij de beloftenploeg tot dusver.

De jongeling is groot en kopbalsterk en zou op die manier de targetman kunnen gaan worden bij De Kerels. We willen hem alvast veel succes wensen bij zijn nieuwe uitdaging. Voor Kortrijk is de top-12 dit seizoen een groot doel.