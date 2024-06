Ferme deal in de maak? 'Akkoord gevonden over transfer Lukaku'

Over de prestaties van Romelu Lukaku op het EK is al veel gezegd. Zijn band met supporters is ook in clubverband al vaak een gevoelig thema geweest in de loop van zijn carrière. Ondertussen heeft hij wel een toptransfer in het vizier.

Lukaku is een speler op overschot bij Chelsea, maar kon als huurling zijn loopbaan herlanceren bij Inter. Een volgend Italiaans avontuur kwam er bij Roma. Daar moest hij voorbije zomer dan weer zijn koffers pakken na het (opnieuw) aflopen van een huurovereenkomst. Een toekomst in de Engelse hoofdstad is voor hem sowieso niet weggelegd. In plaats van hem nog eens uit te lenen wil Chelsea nu echter wel een definitieve oplossing zoeken. Gelukkig voor Lukaku zijn er wel enkele gegadigden. Het Napoli van zijn ex-coach Antonio Conte hengelt naar hem en er zou ook interesse zijn van AC Milan. De Rode Duivel zou open staan voor een transfer naar de Rossoneri. Hij beschouwt naar verluidt zowel Milan als Napoli als een interessante optie. Ondertussen lijkt het coach Conté bij Napoli te zijn die de forcing voert. Conté voert de forcing voor Napoli Hij wil opnieuw graag werken met Big Rom en wil dan ook vol voor hem gaan. En er zou ondertussen een deal zijn gevonden op clubniveau en dat ook nog eens voor een stevig bedrag, al is er daarmee nog geen definitieve transfer. Volgens La Republicca hebben Chelsea en Napoli een akkoord bereikt over een transfersom van 30 miljoen euro. Na het EK zullen Lukaku en Napoli dan ook op persoonlijk vlak naar een akkoord moeten zoeken, maar dat lijkt zeker mogelijk.