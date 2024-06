Sven Vandenbroeck ziet reeds vlot scorende speler: Zulte Waregem draait warm en neemt al een telraampje mee

Sven Vandenbroeck is begonnen aan zijn uitdaging als trainer van Zulte Waregem. De missie is duidelijk: Essevee weer naar het hoogste niveau loodsen.

De eerste stap is om het nodige vertrouwen te tanken in de voorbereiding, zodat zijn ploeg in de competitie meteen een goed figuur kan slaan. Zulte Waregem is daar vrijdag mee begonnen op het veld van SK Beveren-Leie. Daar speelde de ploeg die in het tussenseizoen afscheid nam van Vincent Euvrard zijn eerste oefenpot.

Beveren-Leie is een tweedeprovincialer, de doelpunten tellen zou misschien dus wel de grootste moeilijkheid worden. Van Keymolen werkte goed af om Zulte Waregem binnen de eerste tien minuten al op voorsprong te zetten. Jelle Vossen is het scoren ook nog niet verleerd en verdubbelde de score op aangeven van Erenbjerg.

© photonews

Op assist van Wukanya pikte Erenbjerg dan weer zellf zijn doelpuntje mee. Zo werden er voor rust dus drie doelpunten gemaakt, na de pauze zouden er nog eens drie volgen. Nnadi maakte er met een harde knal 0-4 van. Ndour kon de 0-5 maken na goed weg te draaien van zijn man. Diezelfde Ndour maakte er ook nog 0-6 van.

De eindstand lag zo meteen ook vast. Sven Vandenbroeck heeft alvast kunnen zien dat Ndour het doel wel weet staan. Een andere conclusie is dat Sergeant twee assists uitdeelde. Zulte Waregem had zo toch al een telraampje nodig, al bleef de thuisploeg dus wel bespaard van een monsterscore.