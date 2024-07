OFFICIEEL: Antwerp heeft versterking beet en shopt bij Carlos Tevez, KAA Gent komt met uitgaand transfernieuws

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mooi nieuws voor de fans van Antwerp. Hun club kondigt een nieuwe versterking aan voor het seizoen 2024-2025. Het heeft Ayrton Costa vastgelegd. KAA Gent heeft dan weer besloten om één van zijn spelers uit te lenen.

Het is voor alle Belgische ploegen nog wel wat sleutelen aan de kern voor het nieuwe seizoen, dat is voor onze topteams niet anders. Bij Antwerp zitten ze alleszins niet stil. Zoals verwacht kan het Ayrton Costa verwelkomen op de Bosuil. Het was ruim anderhalve week geleden al duidelijk dat Antwerp hem ging kunnen binnenhalen.

Inmiddels zijn alle puntjes op de i gezet en kan Antwerp dus zijn nieuwe speler voorstellen. Costa heeft een contract getekend bij stamnummer 1 voor maar liefst 4 seizoenen. Met de 24-jarige linksvoetige verdediger duikt RAFC de toekomst in. De Argentijn komt over van CA Independiente, de club waar ene Carlos Tevez trainer is.

Ayrton Costa is a RED! 😍❤️🤍



Opnieuw versterking voor onze defensie: de Argentijn Ayrton Costa (24) speelt de volgende 4 seizoenen voor RAFC. De linksvoetige verdediger komt over van CA Independiente, de club van trainer en icoon van het Argentijnse voetbal Carlos Tevez. ✍️🇦🇷… pic.twitter.com/AklewAxv4Y — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 2, 2024

Er is niet enkel inkomend transfernieuws onder de ambitieuze Belgische clubs. KAA Gent laat immers weten dat het ook dit seizoen niet rekent op Keegan Jelacic. De 21-jarige Australiër werd het voorbije seizoen al uitgeleend aan Brisbane Roar. De huurovereenkomst van de offensieve middenvelder is met een jaar verlengd.