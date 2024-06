Het is Antwerp menens: done deal, tweede zomertransfer is een feit en kost miljoenen



Antwerp heeft nood aan vers bloed en heeft nu eindelijk beet in Argentinië. De transfer hing al eventjes in de lucht, maar nu is er eindelijk een vergelijk gevonden en kan de zaak snel worden afgerond. Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu lijkt de komst van Ayrton Costa heel erg dichtbij te komen. Daarmee heeft Antwerp binnenkort zijn tweede zomertransfer helemaal beet. En dat mocht ook wat kosten. Na het vertrek van Wijndal - die terugkeerde naar Ajax Amsterdam - hadden ze bij Antwerp wel wat extra kwaliteit nodig. Die hebben ze nu dus gevonden bij de linksachter die zou overkomen van het Argentijnse Independiente. Meer dan twee miljoen euro Al een geruime tijd wordt gewag gemaakt van de transfer van de Argentijnse back, nu zou hij overkomen voor om en bij de 2,3 miljoen euro. Hij heeft al meer dan zestig wedstrijden voor Independiente achter de rug. Ayrton Costa continuará su carrera en el Royal Antwerp de Bélgica.



La operación se hizo por 2,5 millones de dólares. A #Independiente le queda, adicionalmente, el 10% de plusvalía por una futura transferencia y bonus por clasificaciones.



¡Lo mejor para vos, Negro! ❤️#TodoRojo… pic.twitter.com/GeMmPnuwpi — C. A. Independiente (@Independiente) June 19, 2024 Daarmee heeft de 24-jarige verdediger al de nodige ervaring opgedaan in zijn carrière. Die wil hij nu ook gaan overbrengen in de Jupiler Pro League. Hij zou zo de tweede transfer kunnen worden voor Jonas De Roeck. Eerder kwam ook al Tjaronn Chery de rangen versterken op de Bosuil. Nu moet ook Costa dat komen doen. Vanuit Argentinië laat men weten dat er ook een dooverkooppercentage van tien procent werd bedongen op Costa.



