JPL-club voert kapitaalsverhoging van maar liefst 19 miljoen euro door: "Er zijn heuse stadionplannen"

Westerlo vertrekt vandaag op stage naar Zwitserland, waar ze in Chavannes-de-Bogis verblijven, nabij Genève. Ze spelen zaterdag een oefenwedstrijd tegen de Zwitserse kampioen Young Boys Bern en dinsdag tegen Servette Genève.

De voltallige kern reist mee, behalve Josimar Alcocer en Sergiy Sydorchuk, die later aansluiten. De 18-jarige Julian Placias en de 17-jarige Luka Vuskovic zijn ook mee, hoewel hun transfers nog niet officieel zijn afgerond. Emin Bayram blijft mogelijk langer bij de club, terwijl geruchten over Yusuf Demir worden ontkend.

Westerlo heeft een kapitaalsverhoging van 19 miljoen euro doorgevoerd, geïnvesteerd door voorzitter Oktay Ercan in ruil voor aandelen. Dit versterkt de financiële gezondheid van de club en ondersteunt plannen voor stadionmodernisering.

“Het gaat om gelden die door onze voorzitter Oktay Ercan geïnvesteerd worden in ruil voor aandelen van de club. De club is er goed mee en we leven de Europese licentievoorwaarden na”, benadrukt CEO Wim Van Hove in GvA.

“Het is het beste bewijs dat onze voorzitter zich verankert in de club en we kunnen dit alleen maar toejuichen. Het is de perfecte manier om de club financieel gezond te houden. We beschikken over twee mooie sites. Zeker die in het Kuipje, met een basecamp voor de A-kern en één voor de jeugd, is top."

"Op korte termijn willen we ons huidig stadion moderniseren en op langere termijn zijn er heuse stadionplannen. De ploeg staat er. Laat ons op deze goede weg voortwerken”, zegt Wim Van Hove