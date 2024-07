Kampioenenmaker van KRC Genk staat voor terugkeer naar België en traint al mee bij Challenger Pro League-club

Sébastien Dewaest traint momenteel mee met Francs Borains. Als hij het daar goed doet, kan hem zelfs een contract worden aangeboden.

Sébastien Dewaest zag zijn contract bij AEL Limassol aflopen en zit sindsdien zonder club. Hij kwam begint 2023 terecht bij de club uit Cyprus.

De Belgische verdediger raakte begin dit jaar geblesseerd en heeft sinds januari geen minuut meer gespeeld. Op 33-jarige leeftijd is het niet makkelijk meer voor hem om een club te vinden.

Sacha Tavolieri meldt echter dat Dewaest momenteel traint bij Francs Borains. Als hij indruk maakt tijdens het voorseizoen, zou hij een contract aangeboden kunnen krijgen.

In 2015 kwam Dewaest aan bij KRC Genk. Hij werd er een vaste waarde in de verdediging en speelde in 2019 kampioen met de Limburgers. Later werd hij verhuurd aan Toulouse en OH Leuven, voor hij naar Cyprus vertrok.