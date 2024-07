Transfer is zo goed als rond: 'Club Brugge haalt versterking bij concurrent in de JPL'

Gustaf Nilsson naar Club Brugge, het lijkt allemaal in kannen en kruiken. Geruchten over de transfer klinken al enkele dagen, maar de deal staat op het punt om afgerond te worden.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri kan Nilsson worden beschouwd als een speler van blauw-zwart. Er is een principeakkoord gevonden tussen de twee clubs.

Met de transfer zou een bedrag van net onder de zes miljoen euro gemoeid zijn. Alleen het papierwerk en enkele details moeten nog in orde gebracht worden.

Gustaf Nilsson kwam twee jaar geleden over van Wehen Wiesbaden uit de Duitse derde klasse. Afgerlopen seizoen was hij goed voor 16 doelpunten en 6 assists.

In totaal kwam de Zweed 93 keer uit voor Union SG. Hij deed de netten 27 keer trillen en gaf 7 assists. Wordt hij een waardige vervanger voor Igor Thiago bij Club Brugge?

✅🚨 Gustaf Nilsson can now be considered as a new #Clubbrugge player !

🟡🔵 Agreement in principle found with Union St.Gilloise close to #USG expectations. Been told it's will be slightly lower than the requested amount of 6MEUR.

💬 Now it's about last details to fix,… https://t.co/HaDXZifapX pic.twitter.com/nqj2Ffilcg