Welke vertrekkers kunnen ze bij Antwerp nog verwachten? "Naar mijn gevoel vertrekt hij met zekerheid"

Antwerp trekt alweer naar Oostenrijk tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maar welke spelers die meegaan zitten aan het begin van de competitie nog bij de kern?

Antwerp nam aan het einde van afgelopen seizoen afscheid van coach Mark Van Bommel. Maar daar blijft het niet bij, heel wat spelers kunnen deze mercato nog voor een nieuwe uitdaging kiezen.

Patrick Goots weet dat het voor nieuwe coach Jonas De Roeck niet makkelijk is om zo op oefenkamp te gaan. "Da’s een moeilijke situatie voor hem. Vroeger vertrok je op oefenkamp met een kern die nog nauwelijks wijzigingen onderging. Nu worden vier à vijf spelers aan een vertrek gelinkt", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

"Op het einde van een cyclus azen veel jongens op een transfer. Naar mijn gevoel vertrekt Keita met zekerheid. Maar wat zal er gebeuren met Ekkelenkamp, Balikwisha, George Ilenikhena en Janssen?", vraagt Goots zich af.

"Als ik in het hoofd van Janssen kruip, dan denk ik dat hij toch nog een jaartje zal blijven", gaat hij verder. "Zijn seizoen was minder dan in het kampioenenjaar, maar hij is wel gelukkig in Antwerpen, net als zijn vrouw Talia. Én hij verdient goed zijn boterham. Een type als Janssen zal altijd elders aan de slag kunnen, maar dan moet er boter bij de vis komen."

Het blijft sowieso nog even afwachten. The Great Old speelt nog drie oefenwedstrijden en begint haar seizoen op 28 juli tegen Chaleroi.