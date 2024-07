Zeno Debast stelt zich voor aan het Portugese publiek... en heeft al begrepen hoe hij hen kan verleiden

In een korte video heeft Zeno Debast enkele vragen beantwoord om zich voor te stellen aan het publiek van Sporting Lissabon. En hij heeft al punten gescoord!

Zeno Debast wordt beschouwd als een van de grote talenten van het Belgische voetbal en een potentiële opkomende ster, maar de kans is groot dat maar weinig supporters van Sporting Portugal hem kenden voordat hij tekende. De club uit Lissabon heeft daarom een korte vraag-en-antwoordsessie gepost met de Rode Duivel.

We leren dus niet verrassend dat Debast's favoriete plek in België... Brussel is, waar hij natuurlijk al vanaf zijn 7e jaar is opgeleid, in Neerpede. Zijn schoenmaat? 45,5. De andere sport die hij graag beoefent naast voetbal: padel.

Leer onze nieuwste Leeuw beter kennen: Zeno Debast ⚡️ pic.twitter.com/r9ENfffTba — Sporting CP (@SportingCP) 5 juli 2024

"Ik spreek Nederlands, Frans, Engels, een beetje Spaans en nu moet ik ook Portugees leren", erkent ook de voormalige verdediger van RSC Anderlecht.

Het is wanneer hij zijn idool bespreekt dat Zeno Debast waarschijnlijk punten heeft gescoord bij het Portugese publiek. "Mijn idool is mijn vader... en mijn idool in het voetbal? Cristiano Ronaldo", verzekert hij.

Helemaal juist, natuurlijk, omdat CR7 niet alleen een legende is in Portugal, maar ook is opgeleid bij Sporting Lissabon, waar hij speelde van 1997 tot 2003 voordat hij naar Manchester United vertrok.