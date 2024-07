🎥 19-jarige aanvaller de volgende die Rode Duivel wordt? Ex-talent Anderlecht en Genk maakt grote indruk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zal dit het seizoen van Mika Godts worden? De vleugelspeler opgeleid bij Anderlecht en Genk lijkt klaar om te schitteren bij Ajax Amsterdam.

In Nederland is het al langer bekend: Mika Godts (19 jaar) is een van de talenten van ons Belgisch voetbal. Hij schitterde al voor de jeugdteams van Anderlecht en Genk, maar koos tot grote spijt van de Limburgse club voor Ajax.

Bij Jong Ajax zette hij al schitterende prestaties neer en hij werd dan ook al snel opgenomen in de A-kern van de Amsterdammers. Ondanks een blessure die zijn vooruitgang vertraagde, speelde hij 20 wedstrijden en gaf 3 beslissende passes. Bij de start van de voorbereiding van Ajax stond hij als basisspeler op de linkerflank tegen PEC Zwolle.

Godts vermaakte het publiek met zijn dribbels, schijnbewegingen en trucs, waarbij hij regelmatig zijn directe tegenstander in verwarring bracht. De U19-international hoopt het Eredivisie-seizoen goed te beginnen en hoopt toch wel wat basisplaatsen te krijgen.

Godts zou ook deel moeten uitmaken van de U21-selectie van beloftencoach Gill Swerts voor de wedstrijden in september. En als hij bij Ajax weet te bevestigen als basisspeler, is het niet uitgesloten dat hij al tijdens de campagne op weg naar het WK 2026 een Rode Duivel wordt...

Bekijk hieronder de start van de voorbereiding van Mika Godts bij Ajax in de compilatie. De club uit Amsterdam verloor echter met 0-1.