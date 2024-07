'Club Brugge heeft Belgisch talent uit Nederland op het oog'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft al behoorlijk wat activiteit getoond op de transfermarkt. Maar na voornamelijk in het buitenland te hebben geworven, richt blauw-zwart zich nu op een Belgische speler, al speelt die ook in het buitenland - meer bepaald in Nederland.

Club Brugge heeft zich al flink geroerd op de transfermarkt deze zomer. Sinds het begin van de zomer heeft blauw-zwart al drie ferme nieuwkomers mogen verwelkomen met Ardon Jashari, Zaid Romero en Christos Tsolis.

Een nieuwe speler voor elke linie is dat, maar het is nog lang niet voorbij voor Club Brugge, dat nu lonkt naar de diensten van een Belgische speler... die in Nederland speelt. Kent u Philippe Rommens eigenlijk al/nog?

Philippe Rommens op weg naar Club Brugge?

Volgens de Nederlandse journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost staat de 26-jarige middenvelder namelijk op de radar van Club Brugge. Hij heeft een verleden bij Lierse en speelde al vijf jaar in de jeugdopleiding bij PSV Eindhoven.

© photonews

De 26-jarige centrale middenvelder heeft een geweldig seizoen in de Eredivisie achter de rug met vijf doelpunten en zes beslissende passes in 25 wedstrijden. In maart werd zijn contract nog verlengd tot juni 2025.

Philippe Rommens heeft zojuist het beste seizoen van zijn carrière achter de rug. Misschien zal zijn club Go Ahead Eagles van deze positieve spiraal profiteren en van het feit dat het laatste contractjaar van hun speler is ingegaan om hem te verkopen tegen een bedrag dat dicht bij de 3,5 miljoen euro ligt dat volgens Transfermarkt zijn marktwaarde is.