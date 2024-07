KRC Genk krijgt flinke domper te verwerken voor start van het seizoen

KRC Genk speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen Charleroi. Het werd 3-3 achter gesloten deuren. De Limburgers kregen wel al meteen een flinke domper te verwerken.

Alle JPL-clubs zijn zich momenteel goed aan het voorbereiden op volgend seizoen. KRC Genk en Charleroi speelden zo ook een oefenwedstrijd bij de Limburgers.

De wedstrijd eindigde op een 3-3 gelijkspel. Nieuwe Genk-coach Thorsten Fink is ongetwijfeld slimmer geworden van het duel, maar moest toch ook een domper slikken.

Zo viel doelman Hendrik Van Crombrugge al na tien minuten spelen uit met een spierblessure. Het Belang van Limburg meldt dat de ernst van zijn kwetsuur op maandag duidelijk moet zijn.

"Hopelijk valt de blessure van Hendrik mee, want de spoeling in doel is inderdaad dun", vertelde Fink bij de krant. Van Crombrugge werd nadien vervangen door Lucca Kiaba, die net 16 is geworden.

"Ik wil wel van de gelegenheid gebruikmaken om een pluim te geven aan Lucca Kiaba. Hij is pas vorige week 16 geworden en heeft het geweldig gedaan. Hetzelfde geldt trouwens voor Brad Manguelle en Josue Kongolo. Als je ziet wat zij op hun leeftijd doen, weet je dat we te maken hebben met enkele toptalenten", besluit Fink.