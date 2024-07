Dit is de echte reden waarom Mukau, ondanks akkoord, toch niet naar Club Brugge trekt

Ngal'ayel Mukau stond op het punt om een transfer naar Club Brugge te maken. Maar plots ging de deal niet meer door. Best opmerkelijk.

Club Brugge had een overeenkomst met KV Mechelen gevonden en ook met de speler. Blauw-zwart zou 4 miljoen euro + 1 miljoen aan bonussen betalen.

Het leek allemaal in kannen en kruiken, tot het ineens niet meer doorging. Transferexpert Sacha Tavolieri geeft de echte reden waarom de deal werd opgeblazen.

Hij weet dat er tijdens de medische tests een probleem kwam opspelen dat te maken heeft met een voorgaande blessure. Het zou dan Club Brugge zijn geweest dat uiteindelijk de stekker eruit trok.

Een transfer naar het buitenland lijkt nu plots wel logischer. Parma, dat onlangs naar de Serie A promoveerde, houdt zijn situatie goed in de gaten. Ook Luton Town is geïnteresseerd.

