Nieuwe domper voor Club Brugge, stevige woorden in stadiondossier: "Dat komt er nooit"

Club Brugge kreeg recentelijk een omgevingsvergunning voor een nieuw stadion, wat hoop gaf aan de club. Maar de buurtbewoners hebben weer beroep aangetekend, tot grote ergernis van blauw-zwart. En zo loopt alles opnieuw vertraging op.

De buurtbewoners zijn een beroepsprocedure gestart, zowel bij de Raad van State als bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze hebben een ultieme poging tot overleg met het stadsbestuur afgewezen. Bewoner Toon Van Moerbeke uitte zorgen dat de club toekomstige activiteiten zoals concerten wil organiseren.

"Het is de intentie van Bart Verhaeghe om later via een bijkomend MER bijkomende activiteiten aan te vragen, zoals concerten in het stadion. Als men dat niet op papier resoluut afwijst, dan is men ter kwader trouw, en is dat overleg geen constructief overleg", aldus Van Moerbeke.

Zo'n 300 gezinnen kiezen voor de juridische aanpak en trokken zich terug uit het overleg. Brugs burgemeester Dirk De fauw bevestigde dat er al een eerste verzoekschrift is binnengekomen bij de Raad van State.

Nooit een stadion voor 40.000 man?

De juridische stappen kunnen het stadionproject mogelijk weer met een jaar vertragen. De bewoners streven naar een stadion voor maximaal 30.000 fans in plaats van de geplande 40.000. Van Moerbeke is zelfs zeer duidelijk over de zaak.

Zij mikken op een stadion voor maximaal 30.000 zitjes. "Geen stadion van 40.000, dat komt er nooit", aldus nog de buurtbewoner tegen Focus WTV. Benieuwd wat er de komende weken en maanden zal beslist worden.