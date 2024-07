'Done deal: STVV ziet opnieuw sterkhouder vertrekken, maar vangt wel miljoenen'

Bij STVV verandert er deze zomer erg veel. Eerst verliet coach Thorsten Fink het schip. Hij werd door Matte Smets en Jarne Steuckers al snel naar KRC Genk gevolgd.

Ook Eric Junior Bocat zal volgend seizoen niet meer in België spelen. Hij maakte de overstap naar Stoke City. Nu komt de volgende transfer eraan.

Er waren al heel wat geruchten over, maar volgens transferexpert Sacha Tavolieri is het nu een done deal: Aboubakary Koita trekt naar AEK Athene.

Hij meldt dat STVV zeker 3,6 miljoen euro zal vangen, + 400.000 euro aan bonussen. Er werd ook een doorverkooppercentage van 10% opgenomen in het contract.

Het gaat om een vijfjarig contract. Koita zal zich tegen het einde van de week bij de ploeg aansluiten in Athene. Hij speelde 94 wedstrijden voor STVV, waarin hij 19 doelpunten kon maken.

