Publiekslieveling verlengt zijn contract bij Union SG

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Het contract van een speler die al lang uitkomt voor Union SG liep bijna af. Guillaume François verlengt zijn verblijf in het Dudenpark.

Het avontuur gaat verder voor Guillaume François. La Dernière Heure onthult dat de rechtsback van Union Saint-Gilloise heeft bijgetekend voor één seizoen, terwijl zijn contract op 30 juni afliep.

De 34-jarige speler verlengde vorig jaar al, ondanks interesse van meerdere clubs waar hij meer speeltijd had kunnen krijgen. Maar hij voelt zich goed bij USG, waar het publiek van hem houdt en hij een rol speelt die verder gaat dan sportief.

Guillaume François speelde vorig seizoen slechts 7 wedstrijden voor Union, zijn laagste aantal sinds de club promoveerde naar 1A. Maar dat maakt hem niet uit. De rechtsback accepteert deze rol binnen de kleedkamer.

Guillaume François is een van de laatste overlijvers van het team dat promoveerde naar 1A. Onder hen tellen we nog Christian Burgess, Anthony Moris, Loïc Lapoussin en nu ook Sébastien Pocognoli in een andere rol.

Guillaume François heeft gespeeld voor Sporting Charleroi, Beerschot, Virton en Excelsior Mouscron in zijn carrière. Hij was ook 8 keer U21-international voor België.