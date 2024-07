Slecht nieuws voor Club Brugge met oog op Supercup

Club Brugge speelt op 20 juli de Supercup tegen Union SG. Blauw-zwart zal het echter zonder een paar belangrijke spelers moeten doen.

Het seizoen van Club Brugge en Union SG zal een week vroeger van start gaan dan dat van de rest. De twee ploegen nemen het tegen elkaar op in de Supercup.

Club Brugge bereidt zich momenteel goed voor op het nieuwe seizoen. De club uit West-Vlaanderen is op stage in het Nederlandse Sint-Michielsgestel.

Maar daar ontbreken nog wel een aantal sterkhouders. Ordoñez, Skov Olsen, Jashari, De Cuyper en Skoras zijn nog niet bij de groep.

Volgens Het Laatste Nieuws zullen zij pas ten vroegste volgende maandag weer bij de ploeg aansluiten. Dat wil zeggen dat ze dan slechts vijf dagen voor de bekerfinale.

De krant weet dat vijf dagen training te weinig is om al te spelen tegen Union in de Supercup. Op 26 juli start blauw-zwart in de JPL tegen KV Mechelen. Het blijft afwachten of het vijftal tegen dan wel klaar is om in actie te komen.

Bjorn Meijer en Kyriani Sabbe zijn ook nog steeds geblesseerd, waardoor Nicky Hayen creatief op zoek moet naar oplossingen achteraan.