Dju! Club Brugge schrikt zich een hoedje van transfersom

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge is nog steeds op zoek naar een spits. Het is Igor Thiago kwijt en lijkt ook niet door te gaan met Yaremchuk, terwijl er ook over Jutgla nog geen zekerheid bestaat.

Gustaf Nilsson staat al eventjes op de radar van Club Brugge, maar Union SG wil de spits niet zomaar laten vertrekken naar een rechtstreekse concurrent. Nilsson zelf wil nochtans graag een nieuw avontuur overwegen bij de landskampioen. De Zweed speelde een prima seizoen, maar Union SG wil het dus niet zomaar laten gebeuren. En dus worden andere opties overwogen door Club Brugge in de zoektocht naar een broodnodige spits voor het nieuwe seizoen. © photonews Daarbij komt nu ook Franculino Dju bovenaan het lijstje. Al moet ook hij heel wat geld kosten. Zo zou de transfersom voor hem niet meer dan 25 miljoen euro moeten bedragen. Midtjylland zou boter bij de vis willen. Marktwaarde van 7,5 miljoen euro Franculino Dju is een 20-jarig jeugdproduct van SL Benfica en hij maakt momenteel het mooie weer bij FC Midtjylland in Denemarken. Volgens Sacha Tavolieri is hij klaar voor een transfer naar het buitenland, maar moet hij dus veel geld kosten. Onder meer Torino is ondertussen ook concreet voor de aanvaller, maar ook zij lijken naast de aanvaller te grijpen. Ook Liverpool en Ajax toonden al interesse. De man uit Guinee-Bissau was afgelopen seizoen goed voor zeventien goals en zes assists bij Midtjylland.