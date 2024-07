Geen Saoedi-Arabië: nieuwe club Romelu Lukaku hangt in de lucht, al moet er eerst nog een toptransfer gebeuren

De spitsencarrousel in Europa kan van start gaan nu het EK er bijna opzit. In die draaimolen zit ook Romelu Lukaku, die al gelinkt werd aan Saoedi-Arabië. Maar de Rode Duivel zal normaliter nog in een topcompetitie te bewonderen zijn.

Lukaku wordt al een poosje gelinkt aan Saoedi-Arabië, waar hij een (nog groter) fortuin kan verdienen. Maar Lukaku mikt erop om nog minstens één seizoen in een topcompetitie te spelen. En daarna Anderlecht? Dat zou best wel eens kunnen. Waarom geen Saoedi-Arabië? Om dezelfde reden waarom hij naar Anderlecht wil terugkeren. Hij wil dichter bij zijn familie zijn en het is niet zo evident om eens over en weer te vliegen vanuit het Midden-Oosten als pakweg uit Italië, waar zijn kinderen en moeder ook al makkelijker eens op bezoek kunnen komen. En ja, het is nog steeds Italië waar hij naartoe wil. Hij wordt al lang gelinkt aan Napoli, waar Antonio Conte de nieuwe coach is geworden. Met Conte won hij bij Inter de Scudetto en scoorde hij 64 doelpunten in twee seizoenen tijd. Oshimen moet eerst weg zijn Conte staat hoog in de lijst met vertrouwenspersonen bij Big Rom. En de Italiaan heeft zelf ook al een liefdesverklaring gestuurd: "Hij is een uitstekende speler, een topspeler. Er valt niets anders te zeggen. Je hoopt altijd dat je een speler zoals Romelu aan jouw kant hebt... en niet tegen jou." De wil om samen te werken is er langs beide kanten, maar er moet eerst nog een speler bij Napoli vertrekken. Victor Oshimen (ex-Charleroi) mag weg voor 130 miljoen euro en dat kunnen natuurlijk niet veel clubs betalen. PSG is zwaar geïnteresseerd om Kylian Mbappé te vervangen, maar een deal is er nog niet. Lukaku moet dus geduld hebben tot dat is afgerond, maar daarna staat enkel een akkoord tussen Napoli en Chelsea een overgang nog in de weg. De Londenaren willen hem laten vertrekken voor 45 miljoen euro, maar Napoli wil daar zeker nog wat afknabbelen omdat ze nog een tweede spits willen halen.