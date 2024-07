Het startschot komt eraan! Dan drukt Fredberg het gaspedaal in én komt de zomermercato van Anderlecht op volle snelheid

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Het blijft wachten op de eerste versterkingen bij RSC Anderlecht. Jesper Fredberg houdt momenteel de markt in de gaten en wil snel toeslaan. De sportief directeur van paars-wit wacht echter op niet één, maar op een tweede groen licht.

Brian Riemer bereidt momenteel het nieuwe seizoen van RSC Anderlecht voor met een oefenkamp in Portugal. Enig probleem: de spelersgroep die er vandaag is lijkt in het niets op de kern die de Deense coach van paars-wit eind augustus ter beschikking zal hebben.

Jesper Fredberg kan zich op dit moment simpelweg nog niet wapenen om toe te slaan op de transfermarkt. De sportief directeur van paars-wit wacht op een dubbel sein om het gaspedaal in te duwen. Al lijkt dat tweede groene licht - het is eerste is er inmiddels al - er héél binnenkort te komen.

Eerst en vooral is er de transfer van Zeno Debast naar Sporting CP. De verdediger kondigde zijn verhuis naar Lissabon enkele weken geleden al aan, maar het duurde even vooraleer alle punten en komma's op de juiste plaats stonden. De transfer van Debast zal paars-wit minstens zestien miljoen euro - en hopelijk ruim twintig miljoen euro - opleveren.

Net als vorig jaar - toen was het de transfersom voor Bart Verbruggen en zijn verhuis naar Brighton & Hove Albion - moet Fredberg op geld wachten vooraleer hij zelf kan uitgeven. Het nieuwe paars-witte management is immers niet van plan om het water wederom tot aan de lippen te laten komen.

Wanneer worden de eerste transfers van RSC Anderlecht verwacht?

Daarnaast is ook het EK een spelbreker voor vroege transfers. Zo'n toernooi zorgt steevast voor een stijging van de marktwaarde van spelers die zich hebben laten zien. Bovendien zijn ook zaakwaarnemers niet geneigd om voor het einde van het EK al handtekeningen te laten zetten. Het wil niet zeggen dat paars-wit vol voor een EK-ganger gaat, maar één transfer kan een hele beweging in gang zetten.

Het zorgt ervoor dat de echte zomermercato van Anderlecht pas volgende week begint. Bovendien wil Fredberg dat elke transfer een voltreffer zal zijn. Nogmaals: Anderlecht voor voetbaljaargang 2024 - 2025 zal pas in de laatste dagen van augustus echt vorm krijgen. Tot dan moet Riemer zich zien te behelpen en roeien met de riemen die voorhanden zijn.