'Standard schakelt snel en gaat shoppen in Bundesliga: aanvaller gespot op Sclessin'

Standard Luik zal binnenkort afscheid nemen van Moussa Djenepo. De Malinese vleugelspeler zal echter meteen worden vervangen door Christophe Antwi-Adjei. Hij zou deze week al zijn opgemerkt op Sclessin.

Zoals verwacht richt stamnummer 16 zich door de financiële problemen bijna uitsluitend op gratis spelers, of spelers die na het verbreken van hun contract vrij kunnen worden. Denk daarbij aan de voormalige centrale verdediger van KAA Gent Dylan Bronn, die dicht bij een transfer naar Sclessin staat.

Standard probeert kansen op de markt te grijpen, en een daarvan zou Christopher Antwi-Adjei kunnen heten. Volgens informatie van Sacha Tavolieri spreekt de club met de vertegenwoordigers van de transfervrije speler om een overeenstemming te bereiken over de persoonlijke voorwaarden. Dinsdag zou hij al op Sclessin gespot zijn.

Opvolger Djenepo komt uit Duitse competitie

De 29-jarige linkervleugelspits heeft onder andere gespeeld voor Paderborn en Bochum in de Bundesliga. Sinds zijn vertrek bij Bochum op 30 juni is hij transfervrij. Christopher Antwi-Adjei heeft een seizoen achter de rug met 25 wedstrijden in de Duitse eerste divisie. Hij scoorde twee doelpunten en gaf twee assists.

© photonews

Christopher Antwi-Adjei is een ervaren speler die vier opeenvolgende seizoenen in de Bundesliga heeft gespeeld, de in Duitsland geboren speler heeft 115 wedstrijden in de Duitse eerste klasse gespeeld. Een speler met snelheid en ervaring die Ivan Leko wel kan gebruiken.

Hij moet de vervanger voor Moussa Djenepo worden, die meer dan waarschijnlijk naar Antalyaspor zal verkassen. Christophe Antwi-Adjei is een 30-jarige Ghanese international met drie caps voor zijn land op zijn naam.