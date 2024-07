Anderlecht heeft bod afgewezen en ze willen enkel praten als meer dan het dubbele geboden wordt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alexis Flips krijgt een nieuwe kans van Brian Riemer bij Anderlecht. De Mauves waren tot voor kort bereid hem te verkopen, maar willen nu hun aanvallende middenvelder behouden, ondanks buitenlandse interesse.

Vorig seizoen werd Alexis Flips uitgeleend door Anderlecht aan Ankaragücü in Turkije. In de competitie speelde de Fransman slechts tien wedstrijden in de tweede helft van het seizoen bij de Turkse club.

Terug bij Anderlecht, ging de 24-jarige aanvallende middenvelder op stage naar Portugal met het eerste team. En daar verraste hij. Hij maakt indruk.

Beschouwd als ongewenst vorig seizoen zou hij nu dus een nieuwe kans kunnen krijgen.. Brian Riemer zou hem zelfs een basisplaats kunnen geven bij het begin van het seizoen gezien de vele afwezigen en het ontbreken van versterkingen.

Anderlecht ontving een bod op Alexis Flips

Hoewel Anderlecht tot voor kort bereid was om te verkopen, is de situatie nu volledig veranderd. Ondanks buitenlandse interesse houdt de club voet bij stuk.

Volgens informatie van de Belgische journalist Sacha Tavolieri heeft Anderlecht zelfs een bod van 1,5 miljoen euro van Villarreal afgewezen. RSCA vraagt 3,5 miljoen euro, wat de club destijds heeft betaald om hem over te nemen van Stade de Reims.

Volgens dezelfde bron blijft RC Lens onder leiding van Will Still zeer geïnteresseerd en volgt nauwlettend de situatie.