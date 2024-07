Coach Ivan Leko vertelt wat Standard nog nodig heeft deze transferperiode

Standard speelde een oefenwedstrijd tegen Glasgow Rangers met 0-0 gelijk. Ivan Leko weet dat er nog werk aan de winkel is.

Standard speelde woensdag een oefenwedstrijd met 0-0 gelijk tegen Glasgow Rangers. Ivan Leko zag goede en slechte zaken. Over zijn verdediging was hij tevreden.

Aanvallend ontbrak er nog wel iets bij de Rouches, met name in de laatste meters. De spelers zonder bal bewegen nog niet genoeg, de overgangen zijn nog te vaak onnauwkeurig. De coach weet waar het probleem ligt.

"We missen training, automatismen en individuele kwaliteit. We hebben een aanvaller nodig, een nummer 10, vleugelspelers en een speler die de wedstrijd kan veranderen. We weten dat we dat nodig hebben, en wanneer het team compleet zal zijn met deze profielen, zullen we al gevaarlijker zijn in de aanval dan op dit moment."

Tegen de Schotten kon Ivan Leko voor het eerst Bosko Sutalo aan het werk zien. De centrale verdediger is nog niet op zijn beste fysieke niveau, maar heeft al een goede eerste indruk achtergelaten. Net als Marko Bulat zouden zij echte versterkingen kunnen zijn voor de Rouches.

"Ze hebben tijd nodig. Ze hebben slechts één week training gehad. Ze zijn in staat om een ander tempo en een ander soort voetbal te brengen. Ze tonen een goed karakter en willen deel uitmaken van het team. Ik ben tevreden, maar het is slechts een goede dag die ons vertrouwen geeft om hard te blijven werken. We weten dat, om competitief te zijn in de Belgische competitie, we meer nodig hebben dan dat. Maar dit is een eerste goed signaal."