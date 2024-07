Geen Anderlecht-Genk-toestanden meer: Pro League grijpt drastisch in met wijziging van reglementen

Vorig seizoen heeft de fout tegen de reglementen in Anderlecht-Genk ons maanden bezig gehouden. Moest de match herspeeld worden of niet? Na heel wat gepalaver was dat niet het geval, maar de Pro League heeft er alles aan gedaan om zulke toestanden in de toekomst te vermijden.

De Pro League meldde vandaag dat ze de regels in verband met klachten na een scheidsrechterlijke beslissing gewoon uit het Bondsreglement laten halen hebben. Er zijn dus geen klachten meer mogelijk.

"De regels met betrekking tot klachten ingeval van schending van de spelregels door de scheidsrechters en de mogelijke gevolgen daarvan werden voor het profvoetbal, conform de regelgeving van FIFA en UEFA, geschrapt uit het Bondsreglement", klinkt het in een persmededeling.

"Bijgevolg zijn de beslissingen van de scheidsrechter tijdens of naar aanleiding van de wedstrijd definitief en kan de uitslag van een wedstrijd niet gewijzigd worden voor of door een fout van de scheidsrechter, noch kan een wedstrijd in het profvoetbal om deze reden herspeeld worden."

Verder werd ook de Reviewcommissie afgeschaft. "Vanaf 1 juli 2024 is de reviewcommissie, die kon optreden bij afwezigheid van een Video Assistant Referee en enkel nog actief was in de Challenger Pro League, afgeschaft. De reviewcommissie had de bevoegdheid om op basis van televisiebeelden opzettelijke zware fouten of zwaar misplaatse gedragingen op het speelveld te bestraffen."

"In afwachting van verdere innovatieve ontwikkelingen, zal de match delegate een grotere/actievere rol spelen in het rapporteren van dergelijke zware fouten of misplaatste gedragingen op het speelveld."