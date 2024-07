Na Mokio weet Ajax nu ook 'de 16-jarige Noorse Messi' te strikken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ajax heeft de Noorse vleugelaanvaller Daniel Skaarud (16) vastgelegd tot medio 2027, onder voorbehoud van enkele formaliteiten.

Skaarud komt over van Lillestrøm SK, waar hij vorig jaar als jongste speler debuteerde en in zeventien wedstrijden vier keer scoorde en één assist gaf. Ajax betaalde enkele honderdduizenden euro's voor hem en hij sluit aan bij Ajax Onder 19. Skaarud kan op beide flanken spelen, maar prefereert links.

Ajax was al twee jaar geïnteresseerd in het jonge talent, dat nu heeft besloten de overstap naar Amsterdam te maken. Skaarud, die al op jonge leeftijd indruk maakte bij Lillestrøm, koos er vorig jaar nog voor om een profcontract bij zijn Noorse club te tekenen, ondanks interesse van Ajax.

Zijn keuze bleek succesvol: hij debuteerde vorig jaar als jongste speler ooit in het eerste elftal van Lillestrøm. In zeventien wedstrijden scoorde hij vier keer en gaf één assist, waarmee hij zijn potentieel duidelijk toonde.

De jonge Noor acht de tijd nu rijp om naar Nederland te verhuizen en zich verder te ontwikkelen bij Ajax. Met zijn komst heeft Ajax enkele Premier League-clubs afgetroefd die ook interesse hadden.

Deze transfer is de tweede grote slag die Ajax recent heeft geslagen in het versterken van hun jeugdopleiding. Eind vorige maand werd de zestienjarige centrale verdediger Jorthy Mokio al aangetrokken van KAA Gent. Mokio zal direct aansluiten bij Jong Ajax, een stap hoger dan Skaarud. Ook Mokio was een gewild talent, met interesse van clubs zoals PSV en Bayern München.