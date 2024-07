Napoli, Saoedi-Arabië of toch... Anderlecht? 'Lukaku heeft zijn keuze gemaakt en dat is er eentje met het nodige risico'

Romelu Lukaku heeft zijn keuze gemaakt. De Rode Duivel heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar SSC Napoli. Al is die keuze niét zonder risico.

Antonio Conte heeft inmiddels héél duidelijk aangegeven dat hij Romelu Lukaku naar Napels wil halen. De nieuwbakken coach van SSC Napoli werkte bij Internazionale FC nauw én succesvol samen met Big Rom.

Ook het prijskaartje lijkt geen probleem. Chelsea FC wil veertig miljoen euro voor Lukaku en Partenopei is bereid om dat bedrag op te hoesten. Dat schrijven de Italiaanse kranten. Al is er wel een voorwaarde.

© photonews

Eerst moet Victor Osimhen verkocht geraken. De aanvaller schermt met concrete interesse van PSG, maar vraag en aanbod liggen héél ver uit elkaar. Napoli wil 120 miljoen euro voor de voormalige aanvaller van Sporting Charleroi, terwijl de Fransen de drie cijfers willen vermijden.

Met andere woorden: zo'n pokerspel eindigt vaak pas eind augustus. En dus zal Lukaku ook tot dan moeten wachten om zijn krabbel in Napels te zetten. Een team - lees: kost - met Lukaku én Osimhen is geen optie voor de Italiaanse topclub.

Waar speelt Romelu Lukaku komend seizoen?

Maar in die strakke planning schuilt ook net het grote gevaar voor Lukaku. Wat als de transfer van Osimhen toch nog afketst? Dan dreigt Big Rom vast te zitten in Londen. Of zou de Saoedische zandbak dan toch soelaas kunnen brengen? Of komt RSC Anderlecht nog ergens voor in het verhaal?