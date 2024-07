🎥 Rode Duivels trokken massaal naar Ibiza en feesten samen met... Thibaut Courtois

De Rode Duivels genieten na de EK-uitschakeling volop van hun tijd op Ibiza. Onder anderen Koen Casteels, Arthur Theate, Leandro Trossard, Aster Vranckx, en Zeno Debast feestten in de beroemde openluchtclub Ushuaïa.

Met een opvallende gast... Thibaut Courtois, die het EK oversloeg, vierde ook mee. Hij verscheen zelfs op het podium met DJ Steve Aoki en gooide een taart in het publiek.

Later dansten Courtois en zijn vrouw Mishel op muziek van Martin Garrix. Casteels en Courtois, oude bekenden uit de Genkse jeugd, ontmoetten elkaar ook op Ibiza en praatten bij.

Debast en Casteels hun transfer is intussen al afgerond, maar voor Vranckx en Theate worden het na hun vakantie nog spannende weken.

