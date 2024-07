Done deal: serieuze domper voor Club Brugge, dat naast sterke Belg grijpt

Club Brugge heeft al behoorlijk wat activiteit getoond op de transfermarkt. Maar na voornamelijk in het buitenland te hebben geworven, richtte blauw-zwart zich op een Belgische speler in Nederland. Ze grijpen er nu echter naast.

Philippe Rommens heeft namelijk een contract getekend bij Ferencvaros. Voor de Belg is het een mooie beloning na een prima seizoen. Hij was een vaste waarde geworden in de Eredivisie bij Go Ahead Eagles.

Op 26-jarige leeftijd beleefde Philippe Rommens het beste seizoen uit zijn carrière. Hij heeft zijn club Go Ahead Eagles geholpen om zich te kwalificeren voor de Conference League, vooral door beslissend te zijn tijdens de play-off wedstrijden tegen NEC Nijmegen en FC Utrecht.

© photonews

Op negenjarige leeftijd kwam hij bij PSV terecht vanuit Lierse en werd hij opgeleid in Eindhoven tot aan de U21, waarna hij drie seizoenen in de Eerste Divisie speelde bij Top OSS voordat hij bij Go Ahead Eagles terechtkwam.

Club Brugge vist achter het net

Hij heeft nu 82 Eredivisie-wedstrijden gespeeld en leek klaar om een stap voorwaarts te zetten deze zomer. Club Brugge liet interesse blijken om hem deze zomer binnen te halen, maar zij vissen nu achter het net.

Rommens heeft een contract getekend bij Ferencvaros tot 2028. Als kampioen van Hongarije zal de club deelnemen aan de voorrondes van de Champions League in de komende weken. Als lid van de 'generatie 1997' heeft Philippe Rommens België vertegenwoordigd in de U19 samen met spelers zoals Landry Dimata, Jules Van Cleemput, Senna Miangue en Nordin Jackers.