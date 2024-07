🎥 Union slikt wel héél pijnlijk doelpunt na catastrofale blunder

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise heeft zijn eerste oefenwedstrijd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. De wedstrijd begon echter met een flinke blunder van de doelman van Union. Iets wat je duidelijk thuis niet moet proberen.

Sébastien Pocognoli dacht ongetwijfeld dat hij een rustigere wedstrijd zou beleven tijdens zijn allereerste oefenwedstrijd als coach op de bank van Union Saint-Gilloise. Deze oefenwedstrijd tegen de Nederlandse ploeg Go Ahead Eagles dreigde even geannuleerd te worden vanwege de zware regenval, maar beide teams slaagden er toch in om te spelen op een ander veld.

Een goede zaak voor Pocognoli, die zijn nieuwe spelers kon zien spelen tegen de revelatie van het afgelopen seizoen in Nederland: de Go Ahead Eagles hebben zich zelfs gekwalificeerd voor de voorrondes van de Conference League.

Sébastien Pocognoli geeft veel spelers een kans

De wedstrijd begon erg slecht voor Union, met name voor doelman Vic Chambaere. De 21-jarige doelman, deze zomer overgekomen van Genk - waar hij onder Pocognoli bij de jeugd speelde - maakte na zeven minuten een fout.

7' Go Ahead Eagles komt op een 1-0 voorsprong na een fout van de Belgische keeper.#GAEUSG 1-0 pic.twitter.com/We9IWQfdJq — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) July 12, 2024

Op een onschuldige dieptepass ging Chambaere naar de bal, maar hij gaf hem pardoes in de voeten van de aanvaller van de tegenpartij, die dankbaar gebruik maakte om de score te openen. Een bijzonder ongelukkig doelpunt toch wel.

De Unionisten wisten echter deze blunder goed te maken door met 2-1 te winnen dankzij doelpunten van Mohammed Fuseini en Elton Kabangu. Zaterdag staat er om 15 uur een wedstrijd tegen PAOK Saloniki op het programma voor de Brusselaars.