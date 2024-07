Nieuw bod vanuit Saoedi-Arabië op nog een Rode Duivel, maar die weigert wel pertinent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ze laten de Rode Duivels niet gerust vanuit Saoedi-Arabië. Na Arthur Theate en Koen Casteels kreeg nu ook Amadou Onana een aanbieding van topclub Al-Ahli. Die legde dat naast zich neer en is op weg naar Aston Villa.

Onana, de stofzuiger op het middenveld van de Rode Duivels en van Everton, heeft een lucratief aanbod van Al-Ahli Saudi Club afgewezen. De Saudische club had interesse om Onana voor drie jaar vast te leggen, maar de speler heeft aangegeven dat hij in de Premier League wil blijven.

Al-Ahli Saudi Club toonde serieuze interesse en wilde meer weten over Onana voordat ze een formeel bod aan Everton zouden doen. Ondanks het aantrekkelijke financiële voorstel, besloot Onana zijn toekomst in Engeland voort te zetten. Hij voelt zich thuis in de Premier League en wil zijn carrière daar verder ontwikkelen.

Dat wil echter niet zeggen dat hij bij Everton blijft. Er is al langere tijd interesse van verschillende topclubs en Onana voelt zich klaar om die stap te zetten.

Daar zei hij dit nog over voor de start van het EK. "Bij eerdere toernooien zag je dat de spelers die goed presteerden de stap naar de topclubs maakten. Dat is iets waar ik naar streef," zei Onana.

"Ik wil mezelf presenteren aan de Europese top en laten zien wat ik te bieden heb. Dit Europees Kampioenschap is een podium."