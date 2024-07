Anderlecht, Gent en OH Leuven strijden om interessant doelwit uit Nederland, maar ...

Minstens drie teams uit de Jupiler Pro League zouden er graag Aimé Omgba bijhebben. Die heeft een prima seizoen gespeeld in Nederland en loopt zo in de kijker van veel scouts. Zijn team wil hem echter niet zomaar laten gaan.

De 21-jarige aanvallende middenvelder Omgba staat op de radar van diverse ploegen. Een paar weken geleden werd er al gesproken over de mogelijke interesse van Oud-Heverlee Leuven, dat hem naar Den Dreef wilde loodsen.

Afgelopen winter wilde RSC Anderlecht hem ook al inlijven, om hem in eerste instantie bij de RSCA Futures in te schakelen. Volgens het Nederlandse medium De Stem was OH Leuven de grootste kanshebber op het binnenhalen van hun favoriete doelwit waar meerdere miljoenen mee gemoeid zijn.

© photonews

De Nederlandse Kameroener ziet het helemaal zitten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ook AZ Alkmaar wordt genoemd als geïnteresseerde club, maar zij zouden nog geen bod gedaan hebben. Omgba zou in Leuven een maandje geleden al een persoonlijk akkoord gevonden hebben.

NAC Breda blijft het been stijfhouden

NAC Breda hield het been echter stijf, waardoor andere ploegen in de dans sprongen. Daarbij ook KAA Gent, waar Omgba opnieuw heel graag naartoe wilde. Een avontuur in een nieuw land met een financieel interessant voorstel? Daar houdt hij wel van.

Maar NAC Breda wou (andermaal) een bod van 2,5 miljoen euro niet aanvaarden, ondanks dat Omgba de verzekering had gekregen dat ze gingen meewerken aan een transfer. De middenvelder zelf zit met de handen in het haar en de relatie met zijn club lijkt verzuurd.