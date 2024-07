Nieuwe wending in transferdossier van Belgisch international met verleden bij Anderlecht

De Belg Alexis Saelemaekers was dit seizoen uitgeleend aan Bologna. Zal hij terugkeren naar AC Milan? De voorbije maanden werd er al heel veel over hem geschreven. Komt er nu een nieuwe wending in het verhaal?

De 25-jarige Alexis Saelemaekers speelde vorig seizoen op huurbasis bij Bologna, maar moet nu terugkeren naar AC Milan. De 12-voudige Belgische international speelde nochtans een prima seizoen bij Bologna.

Hij vond zijn vorm terug door in 32 wedstrijden in alle competities te spelen en 3 assists te geven. Zijn toekomst is momenteel heel onzeker. Het is niet zeker of hij in de plannen van de nieuwe coach Paulo Fonseca past voor het komende seizoen.

Juventus, Atalanta, Roma, Real Betis: veel gegadigden voor Saelemaekers

Verschillende clubs uit de Serie A zouden geïnteresseerd zijn om Saelemaekers deze zomer aan te trekken. Vooral Atalanta en Juventus toonden eerder al belangstelling, een maand geleden leek er al een deal met Juve in de maak.

© photonews

Maar zover is het vooralsnog niet gekomen. Bovendien is ook Real Betis een van de gegadigden, waardoor het niet per se een deal binnen de Serie A zou moeten gaan worden voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht.

De Italiaanse journalist Daniele Longo van Calciomercato meldt verder dat AC Milan graag Tammy Abraham van AS Roma wil overnemen en dat Saelemaekers mogelijk deels als ruilmiddel in de deal kan dienen. Mogelijk komt er zo een aparte wending in het transferdossier.