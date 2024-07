Een verrassing van formaat? 'Niet de verlenging, maar de duurtijd van het nieuwe contract van Jan Vertonghen bij Anderlecht is verrassend'

Jan Vertonghen geniet momenteel nog van een welverdiende vakantie na een lang en slopend seizoen. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat er geen contact is tussen Jesper Fredberg en de aanvoerder van RSC Anderlecht.

Meer zelfs: de langverwachte kogel is door de kerk. Vertonghen kondigde dan wel zijn afscheid aan bij de Rode Duivels, maar de 37-jarige verdediger gaat wel door bij Anderlecht.

✅🇧🇪🟣 Jan Vertonghen has decided to stay in Sporting #Anderlecht! Agreement in principle with the club for one year season + one more season in option.

✍🏼 💬 #RSCA set to formalize the agreement this week and make it official in the process. #mercato #JPL https://t.co/sBNH1CyVNc pic.twitter.com/3Gj1i7ydcx