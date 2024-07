'Anderlecht wil goudhaantje dat "eeuwig wil blijven" langer aan zich binden, maar onderhandelingen lopen heel moeilijk'

Verliest RSC Anderlecht deze zomer nog een aantal sterkhouders? Het is en blijft opletten, zo klinkt het. Temeer er nog een paar spelers nog steeds geen contractverlenging hebben getekend bij paars-wit.

Hoe zal het basiselftal van Brian Riemer er over enkele maanden uitzien? Er zijn nog veel vragen, vooral omdat verschillende sleutelspelers hun contract nog niet hebben verlengd. Net zoals een jaar geleden heeft Jesper Fredberg een drukke zomer bij Anderlecht.

Naast de noodzaak van nieuw bloed om het vertrek van Kasper Schmeichel, Ludwig Augustinsson, Thomas Delaney en Zeno Debast op te vangen werkt de sportdirecteur ook aan verschillende contractverlengingen.

© photonews

Het meest besproken dossier is uiteraard dat van Jan Vertonghen en dat lijkt goed te komen. Anderen moeten nog steeds een akkoord bereiken. Dit geldt met name voor Killian Sardella en Théo Leoni. Sardella gaat zijn laatste contractjaar in en voor hem is er heel wat interesse.

Nog geen akkoord over Leoni

Maar ook over Théo Leoni (met een contract tot juni 2026) is er nog geen akkoord gevonden. Volgens La Dernière Heure zou Anderlecht graag beide producten van zijn academie behouden, maar een akkoord vinden is moeilijk.

De salarisverwachtingen zijn te hoog voor het aanbod van Anderlecht. Voor Leoni is er geen concrete interesse op dit moment, maar dat kan snel veranderen. "Ik voel me 'chez moi' bij Anderlecht. Als het een deal is waar ik mij in kan vinden, dan onderteken ik een contract voor het leven. Dat zou vooral willen zeggen dat ze nog heel lang op mij rekenen", gaf hij onlangs nog aan.