Financiële obstakels zetten transfer van oude bekende naar Standard onder druk

De club heeft Dylan Bronn, voormalig sterkhouder bij KAA Gent, hoog op hun verlanglijstje staan. Onderhandelingen met zijn huidige club Salernitana zijn echter vastgelopen. Standard hoopte Bronn gratis binnen te halen, maar Salernitana is terughoudend vanwege zijn contract dat doorloopt tot 2025.

De financiële problemen van Standard Luik belemmeren verdere vooruitgang in de onderhandelingen, zoals gemeld door Waalse Sudinfo. Hierdoor richt de club zich momenteel op transfervrije opties en huurdeals. Lebo Mothiba, de verwachte vijfde aanwinst, komt bijvoorbeeld transfervrij over.

Dylan Bronn heeft een verleden in het Belgische voetbal, waar hij indruk maakte bij KAA Gent voordat hij naar FC Metz en vervolgens Salernitana vertrok. Hij bracht het afgelopen halfjaar op huurbasis door bij het Zwitserse Servette FC. In totaal speelde hij 48 competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League, waarin hij negen keer wist te scoren.

De Tunenische verdediger heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 1,3 miljoen euro. Hij zou de eventuele vervanger moeten worden van Konstantinos Laifis.

📢 Update



Discussions are currently at a standstill as Salernitana doesn't want to let 🇹🇳 Dylan Bronn go on a free transfer.



🔗 Sudinfo (@KevSauvage)#JPL #TransferNews #RSCL https://t.co/Oa8BJrsDwg pic.twitter.com/p6TQoQOvIn