OFFICIEEL: Standard en Anderlecht grijpen naast voormalige JPL-speler die nieuw avontuur nu helemaal beet heeft

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Samy Mmaee is vanaf nu definitief een speler van Dinamo Zagreb. Anderlecht en Standard hadden hem ook graag zien komen.

Anderlecht en Standard zijn allebei nog op zoek naar versterking voor het nieuwe seizoen. Een speler die ze beiden graag zagen komen tekende nu bij een andere club.

Zo is Samy Mmaee vanaf nu officieel een speler van Dinamo Zagreb. Dat maakte de Kroatische club zelf bekend op woensdag.

Hij zag zijn contract bij het Hongaarse Ferencvaros aflopen deze zomer en was dus op zoek naar een nieuwe club.

Sacha Tavolieri meldde eerder al dat Standard en Anderlecht interesse toonden, maar dat Mmaee waarschijnlijk voor een ander avontuur zou kiezen. Dat nieuws werd vandaag dus ook bevestigd.

🚨🇲🇦 Samy Mmaee va s’engager avec le Dinamo Zagreb !



💰 Libre de tout contrat, le défenseur marocain doit régler les derniers détails dans les 24 prochaines heures pour s’accorder sur la durée du contrat qui sera de 3 ou 4 ans.



🇧🇪 Intéressés, le #Standard de Liège et le… pic.twitter.com/nCu1CdMbso — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 14, 2024

Eerder was Mmaee al actief bij STVV en Standard. in 2021 verliet hij Sint-Truiden om in Hongarije bij Ferencvaros aan de slag te gaan.