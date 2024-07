Rode Duivel dicht bij transfer naar Lille, Turkse club dreigt met rechtszaak tegen speler en club

Rode Duivel Thomas Meunier staat op het punt om over te stappen naar de Ligue 1-club Lille. De Rode Duivel heeft zijn contract bij het Turkse Trabzonspor beëindigd, waar hij nog tot de zomer van 2025 onder contract stond.

Ondanks zijn succesvolle periode in Turkije, besloot Meunier dat het tijd was om verder te gaan. Trabzonspor-voorzitter Ertuğrul Doğan verklaarde dat er een clausule in Meunier's contract was opgenomen vanwege familiale redenen.

“We zouden het begrijpen als hij wilde verhuizen naar een team in de regio waar zijn familie woont. Eén voorwaarde was echter dat Trabzonspor op de hoogte moest worden gesteld van de situatie en dat de betrokken club eerst met ons moest overleggen,” vertelde Doğan aan de Turkse pers.

Volgens Doğan heeft Lille echter geen contact gezocht met Trabzonspor, wat tot grote onvrede heeft geleid. “Vijf minuten voordat deze clausule afliep, ontvingen we een e-mail die ons erg boos heeft gemaakt. Meunier liet ons weten dat hij eenzijdig zijn contract had verbroken,” aldus Doğan.

Trabzonspor heeft nu advocaten ingehuurd en dreigt zowel Lille als Meunier aan te klagen. “We zullen onze rechten uitoefenen. Meunier zal in ieder geval niet meer voor Trabzonspor spelen,” voegde Doğan eraan toe.

Tijdens zijn periode bij Trabzonspor speelde Meunier 14 competitiewedstrijden, waarin hij één doelpunt scoorde en vijf assists gaf. Ondanks zijn selectie voor het EK, speelde hij door een spierblessure geen minuut voor de Rode Duivels.

De komende dagen zullen uitwijzen hoe deze juridische kwestie zich ontwikkelt en of Meunier inderdaad zijn carrière zal voortzetten bij Lille.