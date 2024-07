UITGELEKT: 'Dit zijn de details en cijfertjes (met een opvallend lage transferprijs) van de transfer van Romelu Lukaku naar Napoli'

De transfer van Romelu Lukaku naar SSC Napoli krijgt steeds meer vorm. De Rode Duivel heeft een mondeling akkoord met de Italiaanse topclub. Ook met Chelsea FC zijn de onderhandelingen volop bezig.

Antonio Conte is vanaf komend seizoen de nieuwe coach van SSC Napoli. Het is dan ook de oefenmeester die Romelu Lukaku naar Napels wil halen. Bij Internazionale FC beleefde Big Rom immers zijn beste tijd onder de hoede van… Conte.

De transfer van de Rode Duivel naar Partenopei krijgt stilaan vorm. Lukaku heeft inmiddels een mondeling akkoord met de Italiaanse topclub. Dat schrijven de Italiaanse kranten. Er ligt in Napels een contract tot medio 2027 klaar, inclusief optie op een extra jaargang.

Opvallend: Lukaku is bereid om de helft (!) van zijn loon in te leveren om bij Napoli te gaan voetballen. Bij Chelsea FC streek hij - ook al werd hij telkens verhuurd - dertien miljoen euro per seizoen op. In de Serie A zal zijn loon ergens tussen zes en zeven miljoen euro liggen.

Ook tussen Chelsea en Napoli zijn de onderhandelingen bezig. Partenopei is bereid om 25 miljoen euro te betalen voor Lukaku, terwijl de Londenaren op veertig miljoen euro mikken. Maar dat euvel kan creatief opgelost worden.

Chelsea heeft nadrukkelijke interesse in Victor Osimhen en wil Chelsea de eerste stap laten zetten om de Nigeriaan binnen te halen. Het vertrek van de spits is overigens een vereiste om Lukaku te (kunnen) halen. In Parijs zal men dit nieuws niét graag lezen.