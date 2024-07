Hommeles in Oostende: Marc Coucke sleept stad en bewindvoerder voor rechter, reactie is bikkelhard

Het is opnieuw 'Couckenbak' in Oostende. Anderlecht-eigenaar Marc Coucke spande een kortgeding aan tegen de stad Oostende en de curator van de failliete voetbalclub KV Oostende. De stad Oostende heeft ondertussen gereageerd op de zaak.

Momenteel is Marc Coucke eigenaar van RSC Anderlecht, maar in het verleden zwaaide hij de plak bij KV Oostende. Ondertussen bestaat de club niet meer in het profvoetbal, maar over een tribune is er ondertussen nog altijd vanalles te doen.

Marc Coucke was eigenaar van die tribune, maar bij degradatie uit het profvoetbal zou de tribune in handen komen van de stad Oostende. Door het failliet is de club nu inderdaad niet meer actief in het profvoetbal, maar daarmee is de zaak niet van de baan.

Ten strijde tegen stad van weireldploegske

“Het is zo dat wij inderdaad een dagvaarding hebben ontvangen van Marc Coucke en zijn firma. Ze stellen ons in gebreke voor de beslissingen die wij hebben genomen in verband met het stadion", aldus Bart Tommelein.

© photonews

"Niet alleen de stad Oostende, maar ook de curator die onafhankelijk van de stad Oostende werkt", aldus de burgemeester tegen Focus-WTV. De man van Open VLD is niet blij met wat Coucke heeft beslist om te doen.

"Hij trekt ten strijde tegen de stad van zijn weireldploegske", klinkt het nog bij Het Laatste Nieuws. De komende dagen en weken zal moeten blijken welke impact het kortgeding zal hebben op de stad Oostende.