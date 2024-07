'KAA Gent hoopt op 10 tot 15 miljoen euro: Europese topclubs informeren naar goudhaantje van de Buffalo's'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Matias Fernandez Pardo viel afgelopen seizoen erg op bij KAA Gent tijdens de play-offs. Europese ploegen hebben dit niet over het hoofd gezien.

Een jaar geleden begon Matias Fernandez Pardo het seizoen bij Jong KAA Gent in Eerste Nationale. Het moet gezegd worden dat met concurrenten als Hugo Cuypers, Gift Orban en Tarik Tissoudali, een plekje veroveren bij de Buffalo's niet gemakkelijk was voor een jonge aanvaller.

Het vertrek van die eerste twee gaf Fernandez-Pardo de kans om zijn plaats in de ploeg te bemachtigen. De 19-jarige Belg scoorde zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League tegen Charleroi tijdens de laatste speeldag van de reguliere competitie en was sindsdien niet meer te stoppen.

De Belgische U19-international scoorde 7 doelpunten en gaf 2 assists in 10 Play-off wedstrijden. Indrukwekkende cijfers voor het jonge talen.

Hij werd al gelinkt aan verschillende grote Europese clubs, maar de interesse blijft alleen maar groeien. TuttoMercatoWeb meldt dat AC Milan geïnformeerd heeft bij de Buffalo's. Ook AS Roma en Bayer Leverkusen zouden zeer geïnteresseerd zijn.

Het jonge talent ligt nog tot 2026 onder contract bij KAA Gent. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 3 miljoen euro, maar de Buffalo's zouden op zo'n 10 tot 15 miljoen euro rekenen volgens TuttoMercatoWeb.